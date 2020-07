SEDATU actúa a favor de “invasores” de predios, denuncian en Coatepec

Propietarios de terrenos en la comunidad de Sierra Alta, en Coatepec, quienes buscan que las autoridades no permitan la invasión de predios, no están de acuerdo con el deslinde de tierras que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) anunció ante conflictos en la zona.Sobre el tema, Eduardo Carrión Cuellar uno de los propietarios, desmintió que la dependencia haya tenido algún diálogo con los dueños legales de los terrenos y además asegurara que estaban de común acuerdo para que se lleve a cabo la medición.Acusó que la SEDATU no ha seguido el procedimiento debido, toda vez que esté basando un deslinde en documentos falsos proporcionados por los “invasores”, quienes son los que han solicitado la acción.“La SEDATU sigue actuando de forma unilateral y diciendo que estamos de acuerdo en que una de las partes haya solicitado y esto se haga, no ha seguido el procedimiento debido y está en forma acelerada haciendo esto, para favorecer a este grupo de delincuentes, está demostrado con la Fiscalía que la firma es falsa, el documento es falso y que SEDATU está tomando una acción sobre una solicitud falsa, desde su origen está viciado y manipulado por la misma dependencia que ha ocultado información y que no ha querido aceptar la situación”, señaló.Entrevistado, el propietario, dijo que existe irresponsabilidad de la dependencia al querer acelerar el procedimiento, por lo que opinó que ésta está protegiendo y favoreciendo a esos grupos y no a los verdaderos dueños.“Cuál es el interés, durante 45 años han querido invadir y ahora resulta que una instancia estatal es la que los está protegiendo y favoreciendo porque estamos en elecciones o de que se trata, y los que somos propietarios no merecemos ser protegidos por la ley. Es falso que estemos de acuerdo, con quiénes platicaron, que digan nombres, no estuvimos en la reunión, porque nos quieren dividir”, detalló.Y es que señaló que algunos de los vecinos cuentan con sus escrituras, sin embargo, otros sólo tienen documentos de posesión pues sus terrenos han pasado de generación en generación y es gente que ha vivido ahí toda su vida y si se hace el deslinde, éstos últimos pueden verse afectados.“Es que quiten del camino a quienes pueden demostrar que son propietarios y lo que reste pueden disponer de él, a eso está jugando SEDATU, por eso no procede el deslinde, no deben continuar con la intención del deslinde, lo que están haciendo es ilegal. Como vamos a estar de acuerdo para que después los que tengamos escrituras podamos decir no, pero los que no tienen, pero tienen posesión y que han estado durante años, que sí son vecinos, que por generaciones han sido dueños, que va a pasar, que tienen que regularizarse sí, pero eso es otra acción, eso no lo hace SEDATU”, comentó.Finalmente, el afectado aseguró que continuarán con las denuncias y exigirán a las autoridades correspondientes que pidan a la Fiscalía que acelere el proceso de la aprobación de la falsedad del documento y con ello presionar a la Secretaría a que no realice la medición.Cabe señalar que la dependencia ofreció una rueda de prensa este lunes para informar que se efectuará el deslinde y que ya había un acuerdo con los vecinos.Por su parte, la agrupación denominada “Por la defensa de la Sierra”, a través de sus redes sociales recriminaron que se planeó una mesa de trabajo a puerta cerrada por parte de representantes de la Secretaría, a donde los propietarios no fueron invitados, mientras que, a la misma hora, un grupo de personas que dijo pertenecer a la SEDATU, se presentó en el acceso al área Jinicuil Manso, para ejecutar el deslinde.En la publicación refieren que las autoridades no tienen interés por atacar el problema “medular” del conflicto y que es la falsificación de documentos y el desalojo de los invasores.“Los coatepecanos merecemos paz pues en paz vivimos, no es justo que seamos molestados por la SEDATU cuando las personas que están cometiendo delitos siguen libres, arriesgando nuestra integridad no solo por las fricciones que se puedan generar, sino también por contravenir a los protocolos de la nueva normalidad que se deben ejecutar”, señalan en una parte del comunicado.