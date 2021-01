Seguirá cierre de calles en Veracruz, anuncia Gobernador; se “dispara” COVID

Al advertir que se están disparando los casos de COVID-19, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que la próxima semana volverá a reducirse la movilidad en diversos municipios de Veracruz pero ahora por seis días, desde el jueves 28 de enero al martes 2 de febrero.



El mandatario explicó que será la tercera Alerta Preventiva que se lance —la segunda siendo la que se aplica este fin de semana— ante el creciente número de contagios, agregando que si la entidad regresa al semáforo rojo, habrá cierre de la gran mayoría de actividades



“Se están disparando los casos, las medidas las iniciamos a tiempo y hoy esperamos que todos las entendamos, (…) ya notamos que se atenuó este súbito crecimiento de casos pero no nos queremos confiar”, dijo.



En rueda de prensa desde la ciudad de Córdoba, el titular del Ejecutivo explicó que tal como ocurrió en julio del 2020, se podría volver al semáforo epidemiológico rojo y se tomarían las medidas correspondientes.



El rebrote, dijo, llegó al estado de Veracruz, pero ya cuando está de salida la temporada invernal, por lo que las medidas se tomarán a tiempo.



“Viene la Tercera Alerta que será el próximo fin de semana, será por seis días; jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes”.



García Jiménez detalló que de acuerdo a los reportes del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, la curva de contagios está en crecimiento debido a quienes tienen el padecimiento y no lo saben, así como a los asintomáticos.



Refirió que se han hecho mediciones para determinar y corroborar el sentido de la curva y es por ello que se alistan medidas preventivas.



Desde diciembre de 2020, el Gobierno de Veracruz emprendió acciones para anticiparse a estos casos, ya que con la época invernal podrían aumentar, y estas alertas han funcionado como una estrategia de contención del virus, dijo el mandatario.



"Esta la segunda preventiva y ya la tercera será tomar en consideración lo que pasó en México".



Por otra parte, el Gobernador destacó que los alcaldes de los municipios en donde se han aplicado los cierres viales, se han “puesto las pilas”.



"Varios alcaldes dijeron nosotros nos sumamos aunque estemos en amarillo y esto es muy favorable. Entonces sin duda los que están en naranja, sin duda los que están en color rojo están en el tema y me da gusto que hayan tomado ese nivel de compromiso".



Para finalizar, Cuitláhuac García resaltó que la población tiene que acatar estás medidas tal y como lo hacen actualmente las autoridades, para evitar más contagios de COVID-19.