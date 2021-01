Seguirá el calor durante próximos días en Veracruz

Luego de las lluvias récord del pasado miércoles en la región de montaña, de los próximos 5 a 10 días prevalecerían temperaturas altas y un ambiente seco, anticipó la Secretaría de Protección Civil de Veracruz.



“En cinco días, las temperaturas van a ser por encima de sus valores normales (para un mes de enero), es decir, van a ser más altas de lo que normalmente se presentan”, indicó el subcoordinador de Pronóstico Estacional y Meteorológico de Proteccion Civil, Federico Acevedo Rosas.



Por lo tanto, los siguientes días prevalecerá el calor y la escasez de lluvias.



Lo anterior, asociado a un posible evento de “surada” en regiones del norte, Valle de Perote, Los Tuxtlas, las Altas Montañas y el sur.



No obstante, Acevedo Rosas advirtió que entre el 27 y el 29 de este mes, un nuevo frente frío provocaría un evento de “Norte”, luego que en los últimos 15 días no se han presentado este tipo de fenómeno en el litoral veracruzano.



De cumplirse el pronóstico, dicho sistema frío descargaría lluvias en la zona norte el miércoles y en la zona sur, durante el jueves y viernes, aunque el analista no descartó la posibilidad de nieblas y neblinas en la región de montaña central.



Protección Civil advirtió que entre miércoles y jueves el viento del norte pueda rebasar los 70 kilómetros por hora en el litoral veracruzano.