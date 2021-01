Seguirá “Ley Seca” los fines de semana, en Banderilla

Hasta nuevo aviso, el municipio de Banderilla mantendrá cerrados los espacios deportivos, los salones de fiestas y continuará con la “Ley Seca” los fines de semana, por lo que la venta de alcohol está permitida de lunes a viernes de las 12:00 a las 22:00 horas.



Además, mantendrá activa la cuadrilla de personal que supervisa velorios y cortejos fúnebres con el objetivo de invitar a cumplir con las medidas sanitaria correspondientes.



Y se decidió que los trámites necesarios que surjan a partir de la defunción de un banderillense a causa del COVID-19, serán condonados en su totalidad.



A pesar de que en la última clasificación de riesgo en semáforo por municipio (del 20 de diciembre de 2020 al 3 de enero de 2021) Banderilla se mantiene en color naranja (riesgo alto), el Consejo de Salud Municipal asegura estar en luz verde.



Hasta el momento, Banderilla reporta 79 casos confirmados, 17 defunciones y 24 casos sospechosos, por ello, se continúa con el exhorto a la población a minimizar la movilidad como medida de prevención ante el aumento de contagios por COVID-19, a través de redes sociales, volantes y perifoneo.



Asimismo, todos los negocios dentro del municipio deberán respetar todas las medidas sanitarias correspondientes, de no ser así serán sancionados.



Para el cumplimiento de esa medida, el Consejo de Salud Municipal estableció una línea de comunicación anónima para la denuncia de negocios que no estén acatando las normas sanitarias establecidas, en las cuales está incluida la venta de bebidas alcohólicas en horario y días no permitidos y el acceso a clientes sin cubrebocas.



También, derivado de las múltiples quejas recibidas sobre las medidas sanitarias en el transporte público, se pondrá en marcha el esquema de vinculación con la Delegación de Transporte Público del Estado para canalizar de manera escrita las quejas y así poder aplicar las sanciones correspondientes cuando sea necesario.



Mientras que el uso del cubrebocas es obligatorio para las y los ciudadanos en espacios públicos, establecimientos comerciales y transporte público y se realiza el reforzamiento de difusión sobre la reducción de movilidad en la ciudadanía, especialmente con niños y sector vulnerable.



Otra medida que continúa vigente es la desinfección de unidades del transporte público y los operativos para instar a los choferes al uso de cubrebocas y al respeto de medidas de sana distancia, así como a los usuarios del mismo.