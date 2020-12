Seguirán ampliando padrón de beneficiarios de Bienestar en Veracruz

El delegado de los Programas del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, anunció que se tiene destinado ampliar el padrón de los Programas Sociales en la entidad, esto, derivado de la pandemia COVID-19.



"No solo buscamos ampliarlo en la capital, será en todo el Estado, sin duda el padrón se seguirá ampliando. En diciembre vamos a seguir con las incorporaciones de nuevos programas".



Tras asistir al Tercer Informe de Gobierno Municipal del alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, y al cuestionarle sobre las denuncias que hay en su contra por delito de violación, Huerta Ladrón de Guevara expresó que, la ley se tiene que cumplir, y se dijo tranquilo, pues las acusaciones son infundadas.



"El proceso está en investigación. La ley se tiene que cumplir, estamos tranquilos porque son acusaciones infundadas".



Respecto al trabajo del munícipe, manifestó que es perceptible el trabajo del Ayuntamiento de Xalapa en la zona rural y urbana.



"Es importante que la corrupción no regrese a la ciudad, hay que cuidar que en todos los frentes públicos no florezca la corrupción", concluyó.