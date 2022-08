Seguiremos orando por la paz en México: Arzobispo de Xalapa

El arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong, pidió a los padres de familia hacer oraciones silenciosas de corazón, que tengan fe y valentía de ofrecer sus hijos a Dios y a la Iglesia.“Yo siempre he dirigido a las mamás y a los papás que en una oración silenciosa y que no se enteren los hijos, díganle a Jesús y María que si uno de sus hijos Dios lo quiere llamar al sacerdocio que lo llame fuertemente y si alguna de sus hijas la llama para ser consagrada que la llamen fuerte”, dijo durante la homilía de este domingo.Pues señaló, “el fuego que nos trae Jesús es el del grande deseo que tenemos todos de paz, de justicia, de reconciliación, de unidad, de fraternidad”.“Es un deseo que no podemos permitir que se apague, que nadie venga a apagar el fuego del amor que Jesús ha colocado en el interior de todos nosotros, de nuestras familias, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros abuelitos”, dijo.El padre afirmó que Mexico y Veracruz arde de un deseo donde todos puedan vivir como hermanos y no cómo enemigos.Asimismo, comentó que durante julio los católicos han orado por la paz y que han propuesto caminos de construcción por la paz.“A partir de agosto cada tercer domingo vamos a orar explícitamente por situaciones concretas que tenemos en el fuego interno los mexicanos. Porque queremos un México sin confrontaciones”, comentó.