Según Juez, cerrar municipios ante COVID violaría derecho al libre tránsito

Los filtros sanitarios que se establecieron en el municipio de Tamiahua durante el año pasado para evitar el paso de foráneos al municipio , en el momento de auge de la crisis sanitaria generada por COVID-19, constituían una posible violación a los derechos humanos de las personas, consideró un Juez Federal.Tales medidas aplicadas por la alcaldesa con licencia de Tamiahua y actual candidata a diputada local, Citlali Medellín Careaga y actual candidata a diputada local por el PVEM, lesionaban el derecho de libre tránsito de las personas.Así lo estableció un Juez Federal dentro del juicio de amparo 205/2020 promovido ante el Juzgado Octavo de Distrito, sin embargo, el mismo Juez decidió no concederle el amparo a los ciudadanos que lo promovieron, porque los citados retenes ya fueron retirados.Fue el 20 de marzo, que en sesión de Cabildo de Tamiahua, se acordó la instalación de dichos retenes, y de ahí el 26 de abril se acordó retirarlos, y debido a que ya no están vigentes, es que el Juez determinó ya no conceder la suspensión, porque ya no se vulneraba el derecho de libre tránsito.