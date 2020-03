Tamiahua se pone drástico: gente de otros estados no podrá entrar al municipio

A partir del 23 de marzo, camiones con pasajeros provenientes de la CDMX y otras entidades no podrán ingresar a Tamiahua, además, las playas han sido cerradas y el acceso a al municipio está restringido, con la intención de evitar contagios por COVID-19.



“Se le informa a la población tamiahuense que si tienen familiares en otros estados, no podrán ingresar al municipio, por medidas preventivas de contagio del coronavirus”, dice uno de los mensajes que el Ayuntamiento difundió por redes sociales.



Asimismo, en comunicado, las autoridades municipales detallaron que también se colocó un filtro sanitario en la carretera de acceso a este municipio, donde personal médico revisa signos vitales de los pasajeros de camiones y vehículos particulares para descartar que tengan fiebre, tos, o cualquier síntoma relacionado al COVID-19.



"La salud de los tamiahuenses es prioritaria para la alcaldesa Citlali Medellín, por lo que giró instrucciones para que el área de playas sea cerrada a la población y con ello evitar aglomeraciones, además restringirá los accesos a visitantes de Estados con alto riesgo de contagio de coronavirus, todo esto a partir del día de mañana mediante un cerco de seguridad para controlar mediante servicio médico el acceso al municipio", menciona el comunicado.



De la misma forma, quedaron suspendidos eventos masivos como fiestas patronales, carreras de caballos, eventos deportivos, religiosos y sociales, bodas, bares, discotecas y toda actividad que represente concurrencia o aglomeración de personas.



"Cabe mencionar que esta medida será temporal toda vez que actualmente en México no se cuenta con una estrategia de salud para hacer frente a esta enfermedad viral ni la infraestructura necesaria para dar atención especializada a quienes la contraigan por lo que la prevención es la única estrategia para evitarla, bajo este contexto es que la Alcaldesa tamiahuense optó por tomar esta medida para la salvaguarda de la salud de la ciudadanía en general", menciona el comunicado.