Según ORFIS, Ayuntamiento de Hipólito dejó posible daño patrimonial de 42 mdp

Pagos en exceso por volúmenes de obra no ejecutados, obras realizadas de forma irregular, obras sin validaciones de la Comisión Nacional del Agua ni de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz y pagos no justificados, son las observaciones que emitió el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) al último año de Hipólito Rodríguez Herrero como presidente municipal de Xalapa.Durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2021 del alcalde morenista se observaron irregularidades financieras y técnicas a la obra pública que hacen suponer la existencia de un daño patrimonial por 42 millones 51 mil 183.01 pesos.Una de las obras señaladas con irregularidades son las complementarias para la ampliación del relleno sanitario municipal (etapa V Tronconal), en la localidad de Tronconal.El Ayuntamiento pago en exceso 96 mil 398.09 pesos por un Dictamen de factibilidad regional sustentable y por un Estudio hidráulico de la zona de la celda, que nunca se elaboraron.Además, la construcción de la ciclopista en la Avenida Ruiz Cortines también resultó con un presunto daño patrimonial por 377 mil 55.97 pesos.Los trabajos consistieron en la construcción de guarniciones, banquetas y rampas, elementos de ciclovía, rehabilitaciones, señalética horizontal y vertical, y mobiliario, entre otros trabajos complementarios.Durante la inspección física, los auditores encontraron desprendimiento y desgaste de pintura en toda la obra, en algunos tramos no se colocaron topes de confinamiento; además no se presentó la factibilidad del proyecto emitida por la Comisión Municipal de Agua Potable.No obstante, la obra se pagó sin que se cumpliera satisfactoriamente con las especificaciones del proyecto ejecutivo.Otra obra con irregularidades es la construcción de edificio público “Protección Civil Municipal" primera etapa, ubicado en la calle Bolivia, s/n. colonia Reforma.Ahí se pagaron 91 mil 88.23 pesos para la colocación y puesta en marcha de un transformador de pedestal trifásico 30 KVA.Sin embargo, la obra se encuentra conectada a la red eléctrica ya que la edificación cuenta con un transformador existente y al transformador suministrado no se le otorga uso alguno, por lo que no se justifica el gasto.