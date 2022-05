Según Regidor, a empresarios xalapeños no les preocupan las extorsiones

Al afirmar que Xalapa y la zona metropolitana son de las más seguras del Estado, el regidor titular de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico del Ayuntamiento, Diego David Florescano Pérez, negó que el sector empresarial esté preocupado ante eventuales intentos de extorsión.No obstante, expuso que es importante tomar previsiones para evitar que este delito ocurra en la ciudad, destacando el plan que anunció el gobernador Cuitláhuac García Jiménez para garantizar la paz y tranquilidad en su territorio.“Creo que la ciudad Capital y la región metropolitana a la que pertenecemos son de las más seguras del Estado, se deben tomar las previsiones y se está haciendo. El Gobernador del Estado está muy interesado en que la tranquilidad en la región de Xalapa y la metropolitana esté garantizada”, manifestó.Florescano Pérez recordó que diariamente se llevan a cabo mesas de coordinación para ofrecer seguridad a la población veracruzana y a la que habita en la zona metropolitana que comprende a los municipios de Banderilla, Emiliano Zapata, San Andrés Tlalnelhuayocan y Coatepec.“Estos esfuerzos deben ser coordinados obviamente por Gobierno del Estado porque tienen que ver con toda una generación de alianzas regionales para que sean efectivas y así lo está convocando el Gobernador”, reafirmó.Al comentar que personalmente no ha tenido quejas sobre posibles extorsiones a propietarios de negocios en Xalapa, reiteró que en las reuniones de seguridad se les da seguimiento a dichos temas, que por sus características se maneja con cierto nivel de confidencialidad para no exponer a los empresarios y tomar las decisiones correctas.“Hasta el momento en la Regiduría y en el nivel de amigos con el sector empresarial, a mí no me han comentado nada”, mencionó.Además, externó que en el ámbito municipal, estos temas son atendidos por la Dirección de Seguridad Ciudadana, en coordinación con el Estado.