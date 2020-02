Seguridad Pública y Fiscalía tienen listo operativo para el Carnaval de Veracruz

La Fuerza Civil desplegará elementos vía marítima con lanchas para el resguardo de los asistentes a los desfiles del Carnaval, afirmó el director de Gobernación de Boca del Río, David Jurado Cruz.



Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) instalará un centro de comando sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortínes, mientras que la Fiscalía General del Estado montará un módulo para quienes sean víctimas de un delito puedan presentar su denuncia.



"Todo va ser preventivo, es prevención. Vamos a tener un puesto de mando, vamos a tener comunicación con todos los sectores y vamos a tener el apoyo de Policía Estatal, incluso Fuerza Civil trae lanchas para cualquier imprevisto. La Fiscalía nos apoyará en el puesto de mando, estará el centro para delitos del fuero común ahí poder reportarlo", señaló.



Los delitos que generalmente se presentan son del fuero común por agresiones y alteración en la vía pública, lo cual es ocasionado por el consumo en exceso de alcohol.



Quienes sean detenidos durante el Carnaval, serán trasladados a los separos del "penalito" en las instalaciones de la Policía Naval en Playa Linda.



Por su parte, el director de Protección Civil, Andrés Escalera, pidió a los asistentes que eviten llevar a los paseos del carnaval objetos de vidrio, cinturón, palos selfie y recipientes de lata que puedan ocasionar lesiones.



Señaló que estará prohibido que los ingresen a los desfiles del Carnaval, además que se ha requerido a los comerciantes que no expendan bebidas enlatadas o en recipientes de vidrio.



"La principal recomendación que estamos haciendo es sobre qué objetos son los que van a traer al desfile, no vamos a permitir situaciones de cinturón y vamos a hacer un filtro pero le pedimos a la ciudadanía que nos apoye con no traer envases de cristal, sabemos que los productos que consumen vienen en lata, vamos a cuidar eso, al patrocinador se le está pidiendo que la venta de los productos sea en vaso, el tema de la hidratación de los menores y mayores de edad, que la gente no venga en condiciones que se pueda deshidratar", finalizó.