Semáforo rojo en Tantoyuca no impide que población vaya a misa

A 8 días de la apertura de la Iglesia de Santiago Apóstol, en Tantoyuca, estando el municipio en el color rojo del semáforo epidemiológico de COVID-19, este domingo feligreses llegaron a la misa presencial. Aunque mejoraron algunas medidas para recibir a las personas, algunos descuidaron el uso del cubrebocas y se les dificultó mantener la sana distancia.El color rojo del semáforo, cabe destaca, significa que Tantoyuca se encuentra en riesgo máximo por el coronavirus. Según el mapa de la “nueva normalidad” que difunden autoridades, todavía no pueden abrir los centros religiosos en la zonas en este color.Además, la diócesis de Tuxpan ha informado que los fieles deberán seguir manteniendo la sana distancia, de aproximadamente 2 metros, el uso correcto del cubrebocas al interior y sobre la explanada del recinto, usar gel antibacterial, entre otras medidas.A diferencia de las misas del pasado 5 julio, en esta ocasión, el acceso a la Iglesia de Santiago Apóstol se hizo de manera más ordenada, nuevamente sólo se aplicaba gel para desinfección de manos y se valoraba el uso del cubrebocas.No obstante, a pesar de las recomendaciones de la Diócesis de Tuxpan, algunos usuarios de forma temporal descuidaban el uso de la mascarilla y se dificultaba el distanciamiento en el acceso de salida; al iniciar las misas presenciales, la puerta principal se cerraba, con el fin de regular el aforo, pero está acción podría generar algún tipo de vulnerabilidad.Cabe destacar que el párroco de la iglesia, Antonio Lerdo Ponce, manifestó que no están evadiendo ninguna regulación sanitaria, consciente de la pandemia, dijo que las misas presenciales estando en semáforo rojo, están contempladas y que la población ya ha sido informada de cuidar todas las medidas de higiene.La autoridad de la iglesia ratificó que no es convincente ninguna de las imágenes que se encuentran en algunos de medios de comunicación, pese a que se muestra gente sin cuidar la distancia adecuada y sin usar el cubre bocas estando la interior del recinto, señaló que las misas que se hacen en forma presencial cuentan con el respaldo de su diócesis en Tuxpan.Sin embargo, la Arquidiócesis de Xalapa, ha manifestado en un comunicado emitido por el presbítero, José Manuel Suazo Reyes que mientras se encuentren en esta contingencia sanitaria, se recomienda permanecer en casa, y ante la reapertura progresiva de los servicios religiosos en los templos según la semaforización, se podrá vivir la celebración litúrgica de una mejor manera a través de los múltiples servicios desde plataformas digitales.