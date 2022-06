SEMARNAT investigará relleno de humedales en Veracruz Puerto

El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), María Luisa Albores González, revisar un presunto delito ambiental permitido por instituciones federales y estatales en Veracruz.Igualmente, requirió al mandatario veracruzano, Cuitláhuac García Jiménez, verificar los señalamientos denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) a partir de una investigación realizada por la sociedad civil.“Vamos a pedir también a la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, que atienda esta petición y también al gobernador (Cuitláhuac García)”, dijo el mandatario federal.De acuerdo con la información presentada al Presidente, en 2020 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz (SEDEMA) y la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) avalaron el relleno de tres humedales situados en un área natural protegida.Se acusó que el Gobierno del Estado autorizó a una empresa rellenar los tres humedales, cambiando los reservorios de agua y de vida silvestre “por planchas de concreto para almacenar contenedores”.Se precisó que existe una denuncia ante la Fiscalía General de la República por delitos ambientales y corrupción, misma que no ha procedido.Supuestamente la fiscal a cargo del caso en el Estado pidió a los quejosos retirar la denuncia debido a que no ejercerá acción penal por ser un caso confuso y supuestamente por no existir evidencias de que haya habido un humedal en dicha zona.Se precisó que en 2016 se publicó el decreto de área natural protegida, en la categoría de corredor biológico multifuncional, la superficie del archipiélago de lagunas interdunarias de la zona conurbada de los municipios de Veracruz y La Antigua, mismo que protegía los tres humedales referidos.