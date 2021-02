Durante el proceso de fiscalización de los recursos ejercidos durante el 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró un presunto daño patrimonial a la Hacienda Pública Federal por un monto de 609 millones 764 mil 976 pesos en el programa social “Sembrando Vida”, implementado por el Gobierno Federal.



A través del programa se otorgan apoyos económicos con la finalidad de que personas en zonas rurales establezcan sistemas productivos agroforestales, a través de la producción de cultivos tradicionales y árboles frutícolas y maderables.



Dentro del Informe Individual de Auditoría 248-DS, presentado el pasado sábado ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la ASF dictaminó 6 pliegos de observaciones por probable daño patrimonial en el manejo del programa Sembrando Vida durante el 2019 y dio cuenta de 10 procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatorios que promovió como consecuencia de las irregularidades detectadas.



Las irregularidades



1) Se incurrió en un probable daño patrimonial de 338 millones 362 mil pesos, al no poder comprobar la entrega de 74 mil 962 apoyos supuestamente entregados en efectivo a los beneficiarios.



2) Se acreditó un probable daño patrimonial por el retiro de 224 millones 386 mil pesos de la cuenta concentradora de los recursos del programa, al no haberse comprobado que dicha cantidad haya sido destinada a la entrega de apoyos para beneficiarios de Sembrando Vida.



3) A 737 beneficiarios del programa se les otorgaron apoyos por un monto superior al máximo mensual autorizado, lo que acarreó un daño patrimonial de 481 mil 300 pesos.



4) Se realizaron transferencias a 896 personas, respecto a las cuales no se acreditó que fueran beneficiarios del programa, lo que causó un daño patrimonial de 9 millones 891 mil pesos.



5) Mil 160 personas recibieron apoyos por un monto de 26 millones 812 mil pesos, sin que pudiera acreditarse que cumplían con los requisitos para ser beneficiarios del programa “Sembrando Vida”.



6) No se acreditó que 9 millones 830 mil pesos otorgados a 94 personas por concepto de apoyos económicos extraordinarios hayan sido realmente utilizados para adquirir la infraestructura, materiales y equipo al que estaban destinados.