Senado exhibe detención ilegal y presunta tortura de mujer, durante eventos en Isla

El Senado de la República exhibió un presunto caso de tortura durante la detención de una mujer en los eventos del pasado martes, en el municipio de Isla, Veracruz, en donde supuestos grupos criminales de Oaxaca incendiaron una patrulla y atacaron a policías federales.Este jueves, el legislador Emilio Álvarez Icaza Longoria, secretario de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara Alta, hizo un llamado urgente a la Fiscalía de Veracruz para atender el caso de Xóchitl Domínguez Uzcanga, quien, afirmó, fue detenida arbitrariamente, violando sus derechos humanos, sin siquiera estar relacionada con los “provocadores”.“Ella fue detenida el pasado martes 11 de febrero, en la ciuda de Isla, Veracruz. El presidente de su colonia, la colonia Encanto, me dijo que tenía que asistir a una junta a José Azueta, Veracruz, para el tema de sus escrituras. Lamentablemente, esa reunión no se llevó a cabo pero sí fue turnada a Isla (...), donde algunos provocadores llegaron a incendiar patrullas”, explicó.De acuerdo al Senador independiente por la Ciudad de México, Xóchitl Domínguez fue una de las 20 personas detenidos —13 hombres y 7 mujeres— durante estos eventos.“En la detención se le quitó el teléfono y no se le permitió hacer ninguna llamada. Incluso la golpearon durante su detención, se presume que hoy (jueves) en la tarde será trasladada a San Andrés Tuxtla. La detuvo la Fuerza Civil de Veracruz y ahora está ahí recluida en Ciudad Isla y no le permiten a su familia o abogados o personas cercanas verla o acercársele”, dijo.Por esto, hizo un llamado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y al Gobierno de Veracruz para resolver el asunto.“La señora Xochitl Dominguez Uscanga apenas sabe escribir y hasta el momento esta incomunicada”.“Desde este Senado de la República solicitamos a la Fiscalía atienda con carácter de urgente el caso y lo revise porque se presume la comisión del delito de tortura y la comision de una detencion arbitraria y violacion en perjuicio de sus derechos”, dijo al demandar la protección de la víctima.