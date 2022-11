Senado no avalará Reforma Electoral que incursione en regresiones: Monreal

El senador Ricardo Monreal anunció que el Senado estudiará minuciosamente el proyecto de reforma electoral para no avalar algo que incursione en regresiones ni conquistas ciudadanas, “escuchando y consensando, no imponiendo”.En conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Senado de la República informó que se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, donde abordaron el tema de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.“El Senado hará un estudio minucioso, serio. Un estudio y una revisión puntual de lo que en la Cámara de Diputados, como Cámara de origen, se apruebe”, señaló Monreal Ávila sobre la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.Esta mañana, Ricardo Monreal y Adán Augusto López se reunieron para revisar temas de la agenda legislativa, así lo dio a conocer el presidente de la JUCOPO.“Periódicamente me reúno con Adán Augusto López (@adan_augusto), secretario de Gobernación, como sucedió esta mañana; revisamos los temas de la agenda legislativa. Mantenemos una relación de respeto y colaboración entre Poderes”, escribió en su cuenta de Twitter.