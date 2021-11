Senadora Gloria Sánchez niega recibir apoyos de programas de la 4T

La Cámara Alta del Congreso de la Unión prepara una ley para eficientar el trabajo del Servicio Postal Mexicano (Correos de México), en envíos internacionales hacia los países latinoamericanos, informó la senadora por Veracruz, Gloria Sánchez Hernández, quien no quiso abundar sobre los supuestos apoyos que ella recibiría del Gobierno Federal y que fue señalado por el PRI en el Congreso local.En entrevista, sostuvo que desde la Comisión de Relaciones América Latina y El Caribe están presionando por este cambio jurídico que facilite a las personas el traslado de paqueterías de mayor tamaño a estas naciones, principalmente a Cuba."Estamos presionando para que se mejore el Servicio Postal Mexicano, que ha decaído mucho, en especial la relación con Cuba, porque hay muchas personas que quieren hacer llegar medicamentos o también artículos necesarios allá y tiene que ser en paquetería pequeña y de otra manera es difícil, entonces estamos procesando esa Ley", expresó Sánchez Hernández.En la entrevista, también mencionó que en la Comisión de Recursos Hidráulicos están revisando la Ley de Aguas Nacionales porque, a su juicio, se deben corregir muchos problemas de privatización del vital líquido al ser un derecho humano."Y en la Comisión de Energía vamos a entrar a discutir la Ley Eléctrica, llamada así y en la Comisión de Derechos Humanos, ahí no se acaba el trabajo, hay mucho trabajo", expresó.Por otro lado, la legisladora federal no quiso abundar sobre los supuestos apoyos que ella recibiría del Gobierno Federal y que la bancada del PRI en el Congreso del Estado pidió esclarecer en la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Guillermo Fernández Sánchez."El registro no pertenece a mí, ya lo declaró el secretario Guillermo Fernández Sánchez. Curiosamente, son dos personas que tienen mi mismo nombre y mis dos apellidos. Fíjate nada más. Eso no tiene ninguna razón de seguirse discutiendo", manifestó Gloria Sánchez.