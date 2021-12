Senadores negocian excarcelación de José Manuel “N”; lo enviarían a su casa

Al afirmar que la Fiscalía General de Veracruz presentó a testigos “de oídas” contra de José Manuel “N” para implicarlo en el homicidio del excandidato a la alcaldía de Cazones de Herrera, Remigio Tovar, el senador Ricardo Monreal reveló que el secretario técnico del Senado está convaleciente de una reciente intervención médica.Incluso, aseveró que requiere comida y cuidados especiales, por lo que confía en que se actuará con justicia y pueda quedar en libertad.“Incluso él está recién intervenido quirúrgicamente, entonces tiene necesidad de cuidado y alimentación especial. Confiamos en que va a estar bien”, declaró.Luego de que un juez de control en Pacho Viejo le dio prisión preventiva como presunto autor intelectual del homicidio de “René” Tovar, el morenista criticó que no hay pruebas contundentes en su contra.“Son testigos de oídas: ‘yo escuché, alguien dice, ‘es que escuché que dijo esto’, o sea, no hay nada que lo involucre en este tipo de circunstancias, pero no quiero meterme al tema estrictamente jurídico”, declaró.De visita en el Centro de Readaptación Social del municipio de Coatepec, recordó que el Senado aprobó una Comisión Especial para determinar la existencia de probables abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en el Estado de Veracruz, para abordar este y otros casos.Además, señaló que respecto al caso de José Manuel “N” han tenido contacto con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien servirá de mediador con el Gobierno de Veracruz ante la postura del Senado.“Ahora que hemos tenido conversación con el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández ha sido el interlocutor de buena fe; creo que ha actuado con sensibilidad el secretario de Gobernación porque sabe que nos asiste la razón y seguramente se aclarará.Lo único que deseamos nosotros es que Veracruz viva en paz, que no vida en terror”, añadió, apuntando que la Fiscalía General del Estado deberá entregar información de este y otros casos en los que se acusan irregularidades.“(La Comisión Especial) es un órgano institucional el nuestro y hay obligación constitucional de entregar todo; eso va a ser el trabajo ya en su momento de esta comisión”.Igualmente, reconoció que les preocupa la seguridad de José Manuel y de todos los que están privados de la libertad injustamente, después de que se han difundido noticias falsas sobre una supuesta agresión en su contra al interior de la prisión.“Quiero decir que no hay más pruebas de las que se han comentado, hacen un análisis de que él estuvo en la sustitución cumpliendo un mandato de su partido es motivo suficiente para haber planeado un asesinato, es absurdo, pero bueno, en su momento tendrá que deliberarse, es muy endeble la acusación”.Por su parte, el senador Dante Delgado Rannauro, reiteró que la Fiscalía General del Estado actuó de forma irregular, ya que no solicitó la comparecencia de José Manuel “N” y se procedió a su aprehensión directa sin notificar nada al Senado de la República, sin contemplar su cargo como secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).“Recuerden ustedes que todo sucedió muy rápido; hace apenas 48 horas exactamente en este momento estaba platicando con los medios de comunicación porque estaba profundamente indignado por un acto por un acto a todas luces arbitrario, en este caso porque es de mi conocimiento directo.“Recuerden ustedes el lamentable crimen que sufrimos en Movimiento Ciudadanos por la muerte violenta de nuestro candidato a presidente municipal de Cazones de Herrera y por mandato legal se tiene que sustituir al candidato de inmediato y así lo hicimos, y ante el órgano electoral local se registró a la candidatura sustituta”, refirió el senador de MC.Añadió que José Manuel “N” no tenía injerencia directa para designar al candidato sustituto a Cazones de Herrera tras el asesinato de Remigio Tovar, sin embargo, la Fiscalía procedió en su contra presuntamente por influir en la designación de Omar “N”, quien resultó ganador de la contienda y posteriormente fue detenido e implicado en el crimen.“Que se utilice a ese argumento para tratar de implicar a un hombre cabal, íntegro, de una moralidad y de principios y valores excepcionales como lo es José Manuel y que, al amparo de comentarios hechos a modo, porque si ven la declaratoria es absurdo e inexplicable, que no sea solamente para mentes enfermas y pervertidas, que lo quieran implicar porque dicen que intervino en la nominación claro que no lo hizo, se dio de acuerdo a los procedimientos internos que tiene Movimiento Ciudadano”, refirió.