Señalamientos contra líder de “Podemos” no afectarán a precandidatos, afirman

La secretaria general del Comité Municipal del partido Podemos en Xalapa, Norma Rodríguez Linares, dijo que los señalamientos que se le han hecho al presidente de dicha institución estatal, Francisco Garrido Sánchez, no afectan a la imagen de los precandidatos y precandidatas en el proceso electoral.



"Yo pienso que no nos afecta porque es una situación mercantil, ya es una situación con algunas empresas que él tiene. Considero que no, esperemos que así sea, al menos yo no tengo conocimiento de las cosas jurídicas".



Aseguró que Garrido Sánchez se encuentra apoyando a los ciudadanos que se están registrando en el partido como precandidatos.



Cabe recordar que hace algunos días se dio a conocer que al menos dos cuentas bancarias le fueron congeladas a Garrido Sánchez por autoridades federales, según consta en el expediente del Juicio de Amparo 637/2020 del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Veracruz.



Asimismo, Rodríguez Linares comentó que el equipo de Podemos ya inició con los registros y uno de ellos es Uriel Flores Aguayo por la alcaldía de Xalapa.



También descartó que en este proceso electoral se de una coalición con algún otro partido político.



"Queremos servir a Xalapa y enaltecer a las mujeres xalapeñas. Nosotros estamos en el comité municipal de Xalapa, hasta ahorita está el proceso de registro. Le estamos dando la oportunidad a las personas que sean transparentes y que tengan capacidad de desarrollar bien el puesto que vayan a desempeñar", concluyó.