Señalan anomalías en cobro de recargas por parte de SONIGAS, en Xalapa

Hola, buen día:Quiero realizar una denuncia para evidenciar las malas prácticas de la empresa SONIGAS en el cobro de recargas del producto en la Unidad La Pradera, comparando recibos de gas y la poca lógica que tienen sus conversiones para calcular el consumo de gas.Actualmente, niegan el acceso al servicio de energía argumentando que le debemos a la empresa y como somos una "comuna" nos pueden cerrar el tanque y sólo reabrirán el acceso al servicio de gas si realizamos su chamba de cobrar casa por casa para que ya nadie les deba.Existen departamentos vacíos con consumo mensual en metros cúbicos y que actualmente son parte de la deuda que mencionan, algo increíblemente ilógico salvo que exista alguna transa de su parte, como los vampiros en las gasolineras, para que estos departamentos tengan consumo de la energía. Ya los evidenciaron meses atrás sacando a escondidas gas de los cilindros. Por ello, no se me hace una barbaridad que “ordeñen” las conexiones que salen hacia los departamentos.Tenemos una semana sin acceso a este recurso y tipo de energía básica y necesaria para una vivienda digna y que además no se estipula este tipo de prácticas en los contratos con la empresa.Acaban de llegar los nuevos recibos con un consumo igual o mayor que el consumo de meses anteriores, aun con el desfase promedio que fuera de la semana sin acceso a este recurso.Esto ya no se puede quedar escondido y la empresa tiene que dar la cara por las malas prácticas de sus empleados o de la empresa misma.Quedo al pendiente a cualquier duda o argumento en el que pueda servirles, esperando recibir el beneficio de la duda y su apoyo para alzar la voz, aunque paguemos el servicio puntual fuimos víctimas de su prepotencia e incapacidad para resolver sus problemas y todavía siguen cobrando como si no pasara nada y estuviéramos a gusto con ellos.Registro de "mi consumo" de los dos últimos meses.