Señalan de fraude a abogado del MMPV que actualmente defiende a docentes

Abogado del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV) que defiende a maestras acusadas por fraude, es el mismo que sorprendió a docentes en el año 2013, al cobrarles por un amparo en contra de la reforma educativa, el cual fue sobreseído.



Maestros que se dicen defraudados por el abogado, expresaron que Eduardo Pérez Saucedo pretendió ampararlos en contra de la reforma educativa, pero dicho amparo no garantizó en ningún momento la protección de la justicia a favor del quejoso.



Señalaron que el abogado les cobró 50 pesos por persona y no otorgó garantía alguna de que el procedimiento fuera a proteger a los quejosos.



Incluso, expresaron que muchos docentes, a consecuencia de la mal llamada reforma educativa, fueron cesados posterior al amparo que les promovió y les garantizó el abogado que hoy defiende a maestras acusadas de fraude.



“Fueron aproximadamente 400 mil maestros de los estados de Guerrero, Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Veracruz los que fueron engañados por un supuesto amparo que fue sobreseído”, puntualizaron.



En este sentido, aseguraron que el abogado se aprovechó de la situación y recabó una suma de 20 millones de pesos, ya que cobró 50 pesos por cada docente.



Es así, que acusaron a Pérez Saucedo de ser una persona sin escrúpulos y “capaz de todo”, con tal de generar un ingreso a su favor.



Cabe mencionar que dicho abogado se encuentra en la defensa de las docentes que son señaladas de fraude a 700 maestros y lavado de dinero a través de financieras, sin embargo, un grupo de maestros aseguran que fueron engañados en 2013 por Eduardo Pérez y en este caso, no dirán que sólo busque “llevar agua a su molino”.