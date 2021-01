Señalan omisión de fiscal de Poza Rica en conflicto por custodia de una menor

El señor Aurelio García Elías de la ciudad de Poza Rica solicitó el apoyo de las autoridades estatales para que su hija de 7 años de edad regrese a su resguardo tras haber sido sacada de su domicilio por su madre, la señora Juana Reyes.



Comentó que el 11 de noviembre 2020 interpuso una denuncia ante la Fiscalía Cuarta Especializada de Investigación de Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Niños, y Niñas y de Trata de Personas en el Distrito Judicial de Poza Rica, en contra de su expareja Juana Reyes, por los presuntos delitos de sustracción y retención de menor y violencia infantil.



Señaló que todo el proceso iba con regularidad en la carpeta de investigación 717/2020, pero a dos meses de la denuncia no ha habido respuesta favorable por parte de la fiscal que lleva el caso, Brenda Gutiérrez Suárez.



"La licenciada Brenda Gutiérrez Suárez, que es la titular de la fiscalía cuarta, me ha traído dando muchas vueltas. La Fiscal Brenda Gutiérrez hace y deshace en el norte de Veracruz, lo dicen los periódicos, no lo digo yo. Se le acusa de tráfico de influencias y las versiones que le dan, las cambia".



Detalló que hay varios testigos que rindieron declaración acerca de los malos tratos que recibía la menor a cargo de su madre, documentos que no le fueron entregados a la fiscal.



"La fiscal me dijo que haga lo que haga y diga lo que diga, no me van a regresar a mi hija. Como padre he estado pendiente de mi hija, yo le pagué el kínder, la niña no ha ido a la escuela".



A este caso, se le suman otros señalamientos a Gutiérrez Suárez, por falta de atención a las familias, déspota, grosera, y también es acusada de favoritismos en los casos que llegan a su área desde 2019.