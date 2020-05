Señalan uso electorero en entrega de apoyos por pandemia de parte de Alcaldesa de Xico

El agente municipal de San Marcos de León en Xico, Olegario Tlapa Alarcón, lamentó que la autoridad municipal no esté acatando las medidas sanitarias, mismas que se decretaron en Cabildo y con el aval de todos los Ediles para evitar contagios de Coronavirus.



Y es que dijo que la alcaldesa Gloria Galván pone “el mal ejemplo” al convocar a ciudadanos para llevar a cabo reuniones masivas con motivo de festejos, lo que provoca que los pobladores de esa comunidad exijan se abran algunos espacios públicos, como el campo deportivo y el panteón.



“A través de acuerdos de Cabildo, me hicieron cerrar el campo deportivo y ahora los mismos habitantes al ver la postura de la Alcaldesa me piden abrirlo. El panteón es rural y no municipal, con qué cara ya les digo que no, si ven que la autoridad máxima está infringiendo y rompiendo los protocolos entre ellos mismos, los gobiernos son autónomos, el Cabildo es el que puede parar esto”, aseveró.



Reprochó que el resto de los Ediles no puedan parar esta campaña anticipada que hace la Alcaldesa para ganar simpatizantes para su partido.



“Ahí hay una ruptura, están desunidos los Ediles, el Síndico y Regidora a qué juegan, a los intereses económicos de quién”, detalló.



Acusó que los apoyos que ha enviado el Gobierno del Estado, así como los programas federales, han sido aprovechados por el Ayuntamiento.



“Las despensas las entregan ellos como propaganda política, son despensas del Gobierno del Estado. Los cuadernillos de la Secretaría de Educación los entregaron diciendo que es por parte del Ayuntamiento. Están aprovechando los programas sociales y sólo apoyan a sus aglutinados a cambio de la credencial, no se vale porque no estamos en tiempos electorales”, finalizó.