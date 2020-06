SEP cancela el examen de admisión a secundaria

La contingencia por el Covid-19 cambió la forma de calificar a los niños de primaria y secundaria. Por primera vez no se les evaluará el tercer periodo y las boletas se les entregarán a sus padres o tutores por correo electrónico o por teléfono, determinó la Secretaría de Educación Pública (SEP).



Para avalar el tercer periodo del ciclo escolar 2019-2020, el que faltaba tomar cuando inició la emergencia sanitaria en el país y se cerraron las escuelas, se les promediarán los primeros dos, de acuerdo con la guía de trabajo que elaboró la Subsecretaría de Educación Básica para la Sesión Ordinaria de Cierre del Ciclo Escolar ante el Covid-19 del Consejo Técnico Escolar el 8 de junio.



“Para el caso de educación primaria y secundaria, la valoración del tercer periodo será el promedio de las calificaciones obtenidas en los dos periodos de evaluación previos, sumando a éste todos los elementos de valoración que el docente considere”, informó el organismo de la SEP.



Entre estos elementos de valoración, el maestro de grupo (o el director de la escuela, en caso de que el primero no tenga posibilidad de hacerlo) podrá tomar en cuenta el esfuerzo e involucramiento de las familias y los estudiantes en el programa Aprende en Casa, así como las guías de trabajo y las tareas a distancia que realizaron; también se podrán considerar las actividades digitales.



Carpetas de experiencia



La carpeta de experiencias, en la que los estudiantes integraron los conocimientos y aprendizajes obtenidos durante el cierre de las escuelas, también podrá tomarse en cuenta, pero será exclusivamente en los casos en que los estudiantes y sus familias hayan tenido oportunidad de compartirla con sus docentes.



No se solicitará que los niños les envíen a sus maestros sus carpetas y, en todo caso, éstas se utilizarán como elemento de evaluación diagnóstica en el inicio del próximo ciclo escolar. Sólo se integrará en la calificación, si beneficia a los menores de edad.



“La valoración de la carpeta se usará únicamente en beneficio de las niñas, niños y adolescentes para aumentar su calificación, nunca para perjudicarlos”, refirió la institución.



Para acreditar el curso y pasar al siguiente grado se elimina la reprobación en preescolar, de primero a segundo grado de primaria y primero a segundo de secundaria, mientras que para el resto de los grados escolares los alumnos pasarán con promedio mínimo de seis.



La calificación del último periodo se conseguirá al promediar la obtenida en los primeros dos y con los criterios que menciona la dependencia federal.



Preescolar



Para el caso de los niños de preescolar, no se registrará la evaluación del tercer periodo, y los alumnos de primero a tercero pasarán de año con el sólo hecho de haberlo cursado.



La calificaciones del tercer periodo y el promedio final del ciclo escolar, así como la entrega de boletas de calificaciones y certificados de estudios, se realizarán los días 18 y 19 de junio vía telefónica o a través del correo electrónico.



La versión física de estos documentos se les entregará a los padres de familia al inicio del próximo ciclo escolar.



La Secretaría de Educación Pública reconoce que el acceso a la oferta educativa en este periodo fue desigual, ya sea por carencia de recursos tecnológicos o por falta de condiciones en los hogares.



“En consecuencia y en atención al principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes se establecen criterios inclusivos para la evaluación del tercer periodo y la asignación de calificaciones. La protección de la salud y la vida es lo primero.



“La continuidad de la pandemia obliga a realizar ajustes importantes en la organización y funcionamiento de nuestras escuelas y en las formas de trabajo docente”, estableció la institución.



Regularización



Durante el mes de agosto se llevarán a cabo dos procesos de regularización para estudiantes de secundaria, con acompañamiento previo y apoyo académico. Para las alumnas y alumnos que transiten de sexto de primaria a primero de secundaria, no habrá exámenes de ingreso.



En los primeros dos grados de secundaria, los niños también pasarán de grado con seis, siempre y cuando hayan aprobado seis materias.



Para avanzar al nivel medio superior, a los alumnos de tercero se les pedirá haber pasado todas sus materias con mínimo de seis; el año escolar se repite con cinco materias reprobadas, y con cuatro, los alumnos pasan a regularización. Los exámenes de ingreso a bachillerato se llevarán a cabo en cuatro fechas: 8, 9, 15 y 16 de agosto.