SEP presenta fechas referenciales para el ciclo escolar 2020-2021 en semáforo verde

El inicio del ciclo escolar 2020-2021 en las escuelas de Educación Básica, para los casos en que el semáforo sanitario se encuentre en verde, tendrá como fecha referencial el 10 de agosto; Educación Media Superior iniciará con curso remedial de nivelación el 3 de agosto; y en Educación Superior no se iniciará antes del 7 de septiembre.



A través de un comunicado, se informó que el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, detalló que la conclusión de los trabajos de carga administrativa de los docentes, así como para la evaluación de las y los alumnos de Educación Básica, correspondiente al ciclo escolar 2019-2020, deberá presentarse el 6 de julio.



Agregó que el plan general de los lineamientos para el regreso a clases en la nueva normalidad contempla que el 5 de junio concluya el programa “Aprende en Casa”.



Ante la gran demanda del programa, dijo que se optó por crear el canal de televisión de la SEP, en donde estarán disponibles los contenidos educativos que complementen la formación para todas las niñas, niños y adolescentes, por lo que, durante el verano, continuará con contenidos formativos lúdicos y divertidos.



En tanto, en Educación Media Superior, el inicio del ciclo escolar 2020-2021 se dará con la impartición de cursos remediales de nivelación, a partir del 3 de agosto.



Moctezuma Barragán explicó que los exámenes del Concurso de Asignación a la Educación Media Superior se aplicarán de forma que no exista ningún tipo de congestionamiento, por lo que se realizarán previa publicación de las fechas y sedes por todos los medios disponibles, el 8 y 9 de agosto y el siguiente fin de semana (15 y 16 de agosto).



Informó que en Educación Superior existe ya un acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), de no iniciar curso antes del 7 de septiembre.



Moctezuma Barragán detalló que una vez que se llegue al semáforo sanitario en verde, deberá permanecer esta nueva cultura del cuidado y la limpieza, al tiempo que puntualizó que no se busca realizar cosas sofisticadas para las escuelas, sino emprender acciones efectivas que sean realizables.