Separa SSP a policía que intervino en presunta extorsión a repartidor, en Martínez

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) suspendió y puso a disposición de la Dirección General de Asuntos Internos de la dependencia, al elemento de la Fuerza Civil que fue acusado de extorsión en Martínez De la Torre, informó el titular de la dependencia, Hugo Gutiérrez Maldonado.



Durante entrevista vía telefónica, al funcionario estatal se le cuestionó sobre el video que se difundió en redes sociales y donde se observa a un elemento policiaco “sembrando” droga a un repartidor motociclista.



Al respecto, Hugo Gutiérrez aseguró que el integrante de la Fuerza Civil ya fue separado de su labor y se puso a disposición de la autoridad interna, por lo que se procederá conforme lo marca la ley.



“Ya lo he comentado en varias ocasiones, nosotros no vamos a permitir actos corruptos por parte de los elementos de esta corporación, a todo aquel que incurra en actos ilegales, será puesto a disposición para que se le aplique la ley y las sanciones correspondientes”, advirtió.



En este sentido, exhortó a la población a que continúe haciendo las denuncias cuando observen actos irregulares por parte de cualquier integrante de la dependencia.



“Yo los exhorto a que lo sigan haciendo, así como en esta ocasión, ya sea de manera pública o de manera formal, cuando se demuestre que se incurre en una ilegalidad, seremos los primeros en actuar”, asentó al agregar que están obligados a redoblar esfuerzos para dignificar la labor policial y el servicio público.



Y es que, a decir de Gutiérrez Maldonado, en Veracruz no se tolera ningún acto de ilegalidad, y cualquier oficial que deshonre su labor será llamado a rendir cuentas.



Para finalizar, aclaró que de las tres personas que se observan en el vídeo, uno es elemento de la Fuerza Civil, ahora separado de su cargo y dos más son policías municipales de Martínez de la Torre.