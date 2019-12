Separar Estado e Iglesia es sano y necesario: Obispo de Veracruz

El obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch, consideró que la separación Estado-Iglesia es sana, necesaria y no debe interferirse.



Luego de que la senadora de Zacatecas por MORENA, Soledad Luévano, planteara reformar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público para que las Iglesias tengan más facultades de colaboración con el Estado, el líder religioso consideró que esto sería un retroceso, pues debe existir una separación.



“De parte de la Iglesia, como de parte del Estado, siempre es muy sana la separación, cada quien tiene sus ámbitos de acción y yo creo que tiene que haber un respeto y no mezclar las dos cosas”, dijo.



Además, Briseño Arch consideró que debe prevalecer el Estado laico y aunque dijo que entre estas instituciones suelen existir relación en algunos temas comunes, sostuvo que hay temas que no se pueden mezclar.