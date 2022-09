Sería “chicanada” de SCJN eliminar prisión preventiva, insiste AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que sería una “chicanada” que los ministros de la SCJN busquen cambiar el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales que regula la prisión preventiva oficiosa.“Se presume que podrían reformar un artículo de una ley, del Código de Procedimientos Penales, que es similar a lo que establece la Constitución, eso sería una chicanada, y los ministros no están para eso, bueno ningún jurista, abogado, y ningún ciudadano, podría hacerlo”.En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que tiene mucha confianza que los ministros van a actuar en apego a la legalidad, aún cuando tiene diferencias con los integrantes del máximo tribunal del país.“No con todos, pero si las tenemos, tienen que ver con su conservadurismo, según mi concepción, porque se han separado bastante de la gente, del pueblo, están acostumbrados a volar en lo alto y manejarse en las esferas de poder de la llamada clase política, abogados, despachos de fiscalistas, representantes de empresas, de grupos de intereses creados, lobistas que son como intermediarios, coyotes de empresas nacionales y extranjeras”.Señaló que tienen que avanzar el Poder Judicial, y todos los poderes, en el combate a la corrupción, porque constantemente hay hechos de corrupción y de impunidad en el Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura Federal no actúa y está como adorno.“Constantemente estamos viendo jueces liberan y liberan a delincuentes incluso con antecedentes penales y utilizan como excusa de que no están bien integradas las investigaciones, se puede reponer el procedimiento, pero no dejar en libertad a un delincuente en potencia”.Insistió que se debe purificar el Poder Judicial, pero no son todos los integrantes porque hay gente recta e integra, y casi todos son buenos abogados.“El asunto no está ahí, de que se la saben, se la saben de todas, todas, el problema es de otro tipo, los que están en la Suprema Corte son muy buenos abogados y ojalá y se resuelvan las cosas, pero el pretender una chicanada de esas, no, nos afecta a todos, pero afecta más al Poder Judicial y a la Suprema Corte como quedaría, cómo van a retorcer la legalidad, eso no es serio, no es honesto, por eso no creo que suceda”.Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.