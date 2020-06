Sería riesgoso que Suprema Corte pueda plantear leyes o decretos: Diputado

Para el diputado federal del grupo legislativo de MORENA, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, sería un riesgo conceder a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el derecho de iniciar leyes o decretos, toda vez que se agregaría a ese órgano jurisdiccional un ingrediente adicional para seguir generando controversia política.



Durante su conferencia virtual “Derecho Parlamentario y Derecho Electoral”, auspiciada por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), también adelantó que el próximo mes se podría retomar el proceso de elección de los 4 nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).



El legislador morenista expuso que la SCJN es un órgano jurisdiccional que de por sí está dotado de una carga política muy importante, ya que los asuntos que resuelven los Ministros tienen contenido de controversia nacional.



Por lo que dijo que no sería algo productivo otorgarle una facultad que le daría un ingrediente adicional de controversia política.



Agregó que los Ministros tienen una facultad jurisdiccional que al momento de ejercerla generan una polémica, generan posiciones políticas, generan opinión pública que incide en el Estado Mexicano.



“Yo creo que darles un ingrediente que contribuya a politizar todavía más a ese órgano jurisdiccional (…) no generaría una ganancia tan importante (en comparación) con lo que se pudiera poner en riesgo al darles esa facultad”.



Respecto al proceso de elección de los 4 consejeros del INE, Gutiérrez Luna adelantó que se podría retomar en el mes de julio para que, a más tardar en agosto puedan ser nombrados.



Lamentó que a causa de la pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) el proceso se detuviera, justo cuando estaba por iniciar la fase de entrevistas a los aspirantes.



Cabe recordar que el pasado 3 de abril, los consejeros del INE, Pamela San Martín Ríos y Valles, Enrique Andrade González, Benito Nacif Hernández y Marco Antonio Baños Martínez concluyeron el cargo de seis años.



Y la Cámara de Diputados ya había iniciado el proceso legislativo para nombrar a los nuevos consejeros.



“Iba todo muy bien, el calendario se estaba cumpliendo a la perfección, existieron algunas controversias jurisdiccionales, es válido y normal, no hay que asustarse y todo iba perfecto pero eso (la pandemia) paró todo y eso está más allá de nuestras posibilidades”.



Expuso que hasta antes de la suspensión del proceso, todos los acuerdos habían salido por consenso de todos los partidos políticos, sobre todo para que dicho procedimiento saliera sin “politiquería” o “política personal” anteponiendo el interés superior.