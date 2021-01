Servidores de la Nación no piden dinero por vacuna antiCOVID, aclara Bienestar

Las llamadas que realizan los Servidores de la Nación a los Adultos Mayores son con el único fin de consultar su disposición para recibir la vacuna contra el COVID-19, consultar si están en condiciones de acudir a los puntos de vacunación que se habilitarán y proteger a los sectores más vulnerables, correspondientes a la segunda fase de la Campaña Nacional de Vacunación, señaló el delegado federal de Programas para el Desarrollo en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.



“Ellos no piden otros datos, mucho menos bancarios o relativos a los Programas Sociales”, añadió el funcionario al responder a dudas sobre personas que se hacen pasar por Servidores de la Nación y solicitan información confidencial a los mayores de edad.



No obstante, el Delegado explicó que ante cualquier queja se puede acudir a la página vacunacovid.gob.mx o comunicarse a 01-800-BIENESTAR y a los teléfonos 2288 12 52 51 y 2288 12 52 52.



“Los Servidores de la Nación tienen un mecanismo muy preparado para el manejo de datos personales. Confiamos en la buena fe de la gente y la ayuda de los medios de comunicación para hacer llegar a la población esta información; no dudo que exista gente queriendo trampear, hacer daño, pero la población ya está muy avispada, y si lograron deshacerse corruptos, menos van a caer en estos garlitos”, agregó.



En la organización y logística en la segunda fase de la campaña nacional de vacunación, que corresponde al personal de salud restante y a los Adultos Mayores de 60 años y más, de manera universal y gratuita, los Servidores de la Nación realizan llamadas telefónicas para contactarse con este grupo poblacional a fin de informarles acerca del proceso de vacunación, puntualizó Ladrón de Guevara.



“Las llamadas que se están realizando son mandatadas por el Consejo Nacional de Salubridad y lo están haciendo los Servidores de la Nación, los cuales deben identificarse y las preguntas que hacen tienen que ver exclusivamente con la vacuna, sobre todo la disponibilidad de la gente para vacunarse y si puede o no acudir al puesto de vacunación”, explicó finalmente el Delegado de Programas de Bienestar en el Estado.