SEV aplicará seguro tras robos a escuelas de Veracruz, Boca del Río y Medellín

De acuerdo con la delegación de la Secretaría de Educación de Veracruz, en lo que va de la emergencia sanitaria se han reportado 30 robos a escuelas de Veracruz, Boca del Río y Medellín, en las cuales se aplicará el seguro con el que cuenta la dependencia para reponer parte de los artículos hurtados.



El delegado de la SEV, Mario Adrián Rodríguez Rodríguez, señaló que hay contacto con los directores de las instituciones educativas para realizar los trámites protocolarios, no obstante, precisó que el seguro no abarca todo el material robado.



"Ya tenemos más de 30 escuelas que han sido robadas desde que inició la pandemia, de hace tres semanas para acá se ha dado atención inmediata. Hemos realizado recorridos en los plantes de Veracruz, Boca del Río y Medellín para atenderlos, especialmente hay objetos que se han robado y no entran en los seguros de las escuelas", dijo.



Precisó que artículos que son adquiridos aparte, como climas, no entran en los bienes asegurados, sin embargo, se buscará la manera de apoyar a las escuelas con esta situación.



"Los vamos a apoyar directamente a través de la Secretaría de Educación, lo que no entra en el seguro, son bienes inmuebles como ventilador, un clima, branquias, eso no entra".



Al mismo tiempo, llamó a los directores de los planteles a que hagan inventarios para que en caso de robo, se tenga asegurado.



Precisó que en el caso de la Secretaría de Seguridad Pública y Policía Naval, se han atendido los llamados de reforzar la vigilancia en las zonas que son consideradas focos rojos por casos de reincidencia en atracos.