SEV atenderá escuelas saqueadas durante la pandemia

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) atenderá 14 escuelas saqueadas a partir de la suspensión de actividades por la pandemia de COVID-19. En total apoyarán a 44 planteles educativos afectados por robos en una primera etapa.



La Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Ariadna Selene Aguilar Amaya, reconoció que no hay una cifra determinada del número de escuelas hurtadas.



“Hemos iniciado como tal ya un proceso, a través de Oficialía, para la reparación de las diferentes escuelas que han sido saqueadas. Empezamos con reparaciones de cableado”, declaró en entrevista.



De acuerdo con la funcionaria, la zona del puerto de Veracruz es la más afectada por robos durante la contingencia y lamentó que algunos centros educativos no hayan tenido vigilancia.



Cabe señalar que la Fiscalía General del Estado (FGE) reporta que desde el mes en que las escuelas fueron cerradas las escuelas como medida de protección ante el brote de COVID-19 y hasta un mes y medio antes de la reapertura el pasado 30 de agosto, un total de 497 planteles fueron hurtados.



En detalle, a través de su área de transparencia, el organismo indicó que para el 2020, durante marzo se denunciaron 32 robos a los planteles educativos; en abril fueron 25; para mayo la cifra bajó a 20 pero subió nuevamente en junio, con 38 casos.



Para julio, nuevamente bajaron a 24 y en agosto del año pasado, la cifra se colocó en 26 teniendo un ligero incremento en septiembre, con 29 sucesos; para octubre tuvieron lugar 24 robos y en noviembre fueron 35. El año se cerró con 18 casos más en diciembre.



Para 2021, las cifras arrojaron un incremento generalizado: el año inició con 32 casos en enero y para febrero la cifra fue de 33; en marzo se incrementó nuevamente y se colocó en 34 casos.



Para abril, los récords superaron la barrera de los 40 hurtos en las escuelas, con 44 casos registrados ese mes; en mayo los robos fueron 42 y para junio la cifra fue de 41. De julio y agosto no se entregaron registros.



Por cuanto hace a la incidencia por municipios, la autoridad detalla que son el puerto de Veracruz, junto a Xalapa, las ciudades con más casos: 72 y 37, respectivamente.