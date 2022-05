SEV deja sin techo y en riesgo a escuela de Veracruz Puerto

Un evento de “norte” en diciembre del 2020 dejó sin techo a dos salones de la escuela primaria “Artículo Tercero”, en la ciudad de Veracruz. A más de año y medio, la Secretaría de Educación de Veracruz no ha dado solución en este plantel, reclaman padres de familia y docentes.Aunque ya regresaron a clases presenciales, están fuera de operación 6 salones, de los cuales 5 fueron clausurados por Protección Civil debido a que representan riesgos.3 están en la planta alta, 2 están afectados en el techo y uno más representa riesgos, los otros dos presentan filtraciones en la planta baja y uno más no puede usarse porque no cuenta con energía eléctrica debido a que se robaron el cableado.“El pequeño calvario que tenemos, el Viacrucis que se ha realizado desde hace año y medio que tenemos esta afectación, en lugar de mejorar ha ido empeorando. La mitad del techo se tuvo que retirar porque otro norte empezó a provocar que se cayeran más láminas y por seguridad de los niños se retiró”, dijo el director del plantel, Sergio Francisco Vázquez Rodríguez.Espacios Educativos de la SEV retrasó la rehabilitación porque la escuela no contaba con escrituras, ahora, el argumento es que deben demoler los salones y hacer una nueva construcción.“Las autoridades educativas han venido hasta donde tengo entendido, primero el problema era porque no teníamos escrituras, ya se resolvió el tema de las escrituras, aunque no nos la han dado, jurídico de la SEV aprobó (…) ya vinieron a tomar medidas, a decirnos cuál es el proyecto, el ingeniero Ricardo de Espacios Educativos vino, nos dijo que el edificio es una construcción atípica y que no podrían colocar una losa, tendrían que derribarlo y construir unos nuevos salones”.Hace un año, los padres se manifestaron para exigir a la SEV su intervención, actualmente siguen en la misma situación.La molestia ahora es porque los estudiantes no pueden tomar sus clases regulares por la falta de salones, deben dividir los grupos y repartirlos.Sólo un salón funciona, se adaptó el área de usos múltiples como un salón más y ahí toman clases dos grados.“La molestia de los papás es porque no pueden venir los niños todos los días y les digo que no tenemos espacio, Protección Civil nos clausuró este salón, el salón contiguo que también sufrió afectaciones, el de alado por la cercanía y dos de abajo, son 5 que tengo clausurada y la sexta sufrimos vandalismo y no hay luz”.Piden la solución a esta problemática porque ya está por concluir el ciclo escolar y faltan dos meses para el próximo y no ven avances.La escuela "Artículo Tercero" se ubica en la colonia El Vergel en el puerto de Veracruz.