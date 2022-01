SEV no puede sancionar a escuelas que no iniciaron clases sin una queja

En tanto no haya una queja de padres de familia en referencia a que la escuela donde estudian sus hijos no inició clases presenciales, no se pueden aplicar sanciones, indicó el delegado de la Secretaría Educación de Veracruz, Ángel Anzures."Necesitamos verificar y las sanciones no las impongo yo sino la Secretaría de Educación de Veracruz, pero tendría que ser comprobable".Indicó que se considera que en la zona regresaron alrededor de 15 mil estudiantes, así como sus maestros, los directivos y administrativos de los planteles. "La indicación fue que no se cerrara ninguna escuela; esa fue la indicación del secretario de Educación Zenyazen Escobar".Agregó que se está trabajando con la finalidad de que existan las condiciones óptimas para que los estudiantes puedan acudir a recibir sus clases, pues se les cuida del contagio del coronavirus. "Es la instrucción del secretario y estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo en la delegación de Orizaba".