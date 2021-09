SEV prometió computadoras en concurso de cuento; 5 meses después no las entrega 

41 alumnos del nivel de secundaria, en sus diferentes modalidades, denunciaron que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) no les han entregado los premios el Primer Concurso de Cuento Breve “Mi pueblo, mi identidad”.Según la convocatoria que lanzó la dependencia, se premiaría con una computadora a cada uno de los ganadores.A través de un escrito difundida por familiares de los ganadores, evidenciaron el incumplimiento de la SEV, que encabeza Zenyazen Roberto Escobar García.Los alumnos que ganaron dicho concurso y que están a la espera de su premio, son de los siguientes municipios:Acajete, Actopan, Alvarado, Amatlán, Atoyac, Boca del Río, Cazones de Herrera, Coatepec, Coatzintla, Córdoba, Cosautlán de Carvajal, Cosoleacaque, Coxquihui, Espinal, Fortín, Huatusco, Huayacocotla, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del Café.Jalacingo, Jalcomulco, José Azueta, La Antigua, Martínez de la Torre, Misantla, Naolinco, Nogales, Orizaba, Papantla, Paso del Macho, Platón Sánchez, Poza Rica, Puente Nacional, Saltabarranca, San Andrés Tuxtla, Tempoal, Tepetlán, Texhuacán, Tezonapa, Tihuatlán, Veracruz, Xalapa, respectivamente.Y es que la subsecretaria de Educación Básica, Maritza Ramírez Aguilar, a través del oficio SEV-SEB-1520-2020, con fecha del 11 de noviembre de 2020, instruyó al profesor José Luis Guzmán Ríos, director de Educación Secundaria, emitir las circulares para la difusión de dicho concurso, programado de octubre 2020 y que finalizaría en abril del 2021.Y con fecha 12 de noviembre, el director de Educación Secundaria emitió la circular SEV/DGES/265/220 para invitar a supervisores, directores y docentes a motivar a los estudiantes para participar en dicha convocatoria “y a no desaprovechar la oportunidad del apartado V, párrafo A y B donde se premiará por municipio ganadores”.Las etapas se cumplieron desde la difusión de la convocatoria que abarcaba del 26 de octubre al 20 de noviembre de 2020.La segunda etapa, consistía en que cada plantel escolar seleccionaría a los alumnos que quisieran participar escribieran el texto del 01 de diciembre de 2020 al 29 de enero de 2021.La tercera etapa, en cada plantel seleccionara un solo escrito que cumpliera las especificaciones del concurso y lo enviaran al correo electrónico [email protected] del martes 2 de febrero al viernes 26 de febrero de 2021.En la cuarta etapa se difundirían los resultados del concurso en el sitio www.sev.gob.mx/educacion-basica/espanolparatodos a partir del 19 de abril de 2021.Mientras que la quinta etapa, sería una ceremonia virtual de entrega de premiación y reconocimientos a los ganadores el 30 de abril de 2021.Se realizó dicha ceremonia en la fecha acordada, con presencia de directores, maestros y alumnos a través de la plataforma Zoom, sin embargo, a casi cinco meses no se han entregado las computadoras prometidas, como parte de la premiación que la misma convocatoria tenía en el apartado V, inciso B, donde afirma que los mejores cuentos serán premiados con el equipo de cómputo mencionado.