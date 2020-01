SHCP rompe "cochinito" de 125 mil mdp para compensar boquete de ingresos

Debido a una menor recaudación de impuestos respecto a lo programado, el gobierno federal tuvo que echar mano del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP) por un monto 125 mil millones de pesos, informó esta noche la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).



Al dar a conocer el Informe Trimestral de la situación de las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondiente al año 2019, destacó que se esperaban ingresos tributarios por 3.3 billones de pesos y sólo se captaron 3.2 billones de pesos.



Es decir que no entraron a las arcas del gobierno 108 mil 749 millones de pesos por concepto de cobro de impuestos porque fallaron las metas para los ingresos a través del impuesto sobre la renta (ISR), del IVA y por importaciones.

Además no entraron ingresos petroleros por 89 mil 901 millones de pesos, por lo que no se llegó a la meta planteada para 2019 y sólo se alcanzó un monto de 955 mil millones de pesos.



Por el lado del gasto público, se presentó un subejercicio de 15 mil 600 millones de pesos. En el calendario se programó un gasto neto de 5.8 billones de pesos y sólo se ejercieron 5.7 billones de pesos.



Con estos resultados, destacó que las finanzas públicas terminaron el 2019 con un balance mejor al esperado y planeado.



Se alcanzó un superávit primario de 1.1% del PIB, mayor al saldo positivo de 0.6% del PIB registrado el año anterior y del 1% del PIB estimado en el Paquete Económico 2019.



En materia económica, la SHCP reconoció que el menor ritmo de crecimiento de la economía mexicana, se debió en parte a factores internos y en línea con el proceso de desaceleración global.