Si Alcalde de Teocelo quiere una policía particular, que la pague de su sueldo: Regidor

El regidor único de Teocelo, Luis Valencia López, aseveró que la Policía Municipal está al servicio de la ciudadanía pues no es una policía particular, por lo que si el alcalde Mario Chama Díaz quiere resguardo personal, deberá contratarlo y pagarlo con su sueldo.



Lo anterior, al ser cuestionado sobre las protestas en pasado días de los elementos municipales, sobre la protección que tienen que dar al Edil y a su familia, así como a sus propiedades.



“Platiqué con ellos, la Policía está al servicio de la ciudadanía no es una policía particular. Si requiere una policía particular que se la pague de su sueldo, el erario público es para el servicio del pueblo, para su resguardo”, detalló.



Dijo además, que se cumplió con los sueldos y prestaciones de los policías que también demandaban este derecho el mes pasado.



Sin embargo, aclaró que habrá cambios en cuanto a la operatividad de esa corporación, pues también hay quejas de maltrato y abusos de los elementos hacia la población.



“Se cambó al inspector; el fin de año fue un caso crítico con la Policía. Se les pagaron salarios y estaban demandando otras situaciones pero ya se regularizó. Los retenes sólo se harán como inspección más no habrá infracciones y además las multas por faltas administrativas deberán pasar por Tesorería a través de recibos y habrá un respeto a los derechos humanos”, concluyó.