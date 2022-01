Si hay contagios, cada escuela decidirá si hay clases presenciales: Delegada

Cada escuela puede decidir si tener clases presenciales o en línea, esto tras la ola de contagios de COVID-19 que ha incrementado en las últimas semanas.La delegada de la Secretaría de Educación en Coatzacoalcos, Paola Cabrera, mencionó que cada escuela se maneja según su contexto y determina acciones para su bienestar."Como había mencionado el Secretario de Educación, las escuelas manejan su propia organización y es por ello que en algunas circunstancias ellas conocen su contexto y determinan acciones pertinentes para el bienestar de su centro de trabajo", dijo.Y es que en redes sociales circuló información con respecto a planteles de Coatzacoalcos que anunciaron que en este regreso a clases de enero no volverían a las aulas por el momento, debido al brote de COVID-19 que hay en la ciudad por la variante Ómicron.Ante ello, decenas de alumnos y docentes siguen estudiando desde su casa para evitar cualquier situación que los ponga en mayor riesgo.La Delegada añadió que en la SEV no se han reportado casos de COVID en los planteles pues muchas veces los directivos lo hacen directamente en Xalapa."La Delegación no tendría por qué. Si ha habido, pues se da a conocer directamente a Xalapa", reconoció.