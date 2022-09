Sí hay periodistas asesinados, pero ninguno por el Estado: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en México hay periodistas asesinados, pero “la pequeña diferencia”, afirmó, es que ninguno de ellos ha sido asesinado por el Estado mexicano como, afirmó, ocurría en sexenios pasados.En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que en México, bajo su gobierno, no se violan derechos humanos, no se reprime y se garantiza la libertad de expresión.“No vamos aquí a debatir sobre el número (de periodistas asesinados) sean 10 o 20, 1, no, eso no, nada más que no hay uno, un periodistas reprimido ni mucho menos asesinado como era antes, esa es la pequeña diferencia. Sí hay lamentablemente periodistas asesinados, pero no hay periodistas asesinados por el Estado como era antes.“Porque van a Europa y nuestros adversarios conservadores se dedican a decir que se asesina a los periodistas. Aquí se garantiza la libertad de expresión y el Estado no reprime, no viola derechos humanos eso es lo único y sí tenemos la obligación con los periodistas y con todos los ciudadanos mexicanos, con todas las personas con todos los seres humanos, de proteger la vida, porque el principal de los derechos es la vida y eso lo estamos haciendo”, dijo.Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.