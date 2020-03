Con la condición de que no haya despidos ni outsourcing durante este periodo de contingencia por coronavirus, El Gobierno de Veracruz ofrecerá apoyos a micro, pequeñas y medianas empresas, como suspender el pago del impuesto a la nómina, entregar créditos de 10 mil pesos, además de diferir el pago de obligaciones fiscales hasta el 30 de junio.



En conferencia de prensa este lunes, el gobernador Cuitláhuac García también informó que también ampliarán el plazo para acceder al subsidio de la tenencia 2020 a vehículos particulares y transporte público hasta el próximo 30 de junio.



De acuerdo al mandatario, todas las acciones y programas encaminados en apoyo del sector se apegarán en todo momento “a las directrices federales”.



Sobre los créditos “exclusivos para microempresarios”, explicó que destinarán por lo menos 100 millones de pesos para otorgarles 10 mil creditos.



“Entre las reglas de operación de este crédito, es sin intereses, con 4 meses de gracia, no se les cobrará; (tras los 4 meses) de ahí harán un abono de lo que corresponda mensual hasta curbir los 10 mil pesos, que es lo que más o menos calculamos van a poder acceder”, dijo.



García Jiménez aclaró que por microempresarios se refieren a los “changarritos” de la entidad, incluyendo a vendedores como los del parque Juárez de Xalapa.



Además, con la condición de que no exista despidos, micro, pequeñas y medianas empresas podrán concursar por un diferimiento de pago del Impuesto a la Nómina durante el bimestre marzo-abril.



“Únicamente micro, pequeñas y medianas empresas con plantilla no superior a 50 trabajadores, a pagar entre julio a diciembre”, dijo el Gobernador.



El Gobernador explicó que estos beneficios son con la condición de que cámaras empresariales y sus integrantes no despidan a personal durante esta contingencia, además de que no hagan contrataciones tercerizadas, “lo que se llama el outsorcing”.



“También vamos a administrar algunas revisiones fiscales y administraciones estatales a través de diferirlas hasta el 30 de junio de 2020, de acuerdo a lo lineamientos que emitan las secretarías de Finanzas, Salud y Trabajo”, dijo.



De igual manera, informó que instruyó a la Secretaría de Finanzas para que reinicie el pago de adeudos con empresas a quienes se les adeuda desde la administración duartista.



“Con proveedores que se vienen arrastrando de años atrás que se inicie aunque sea con un pequeño pago, parejo, para la gran mayoría y qe se trate de cubrir a los más que se pueda. Estaríamos hablando de 100 mil pesos para cada uno”, dijo.



