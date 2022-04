Se buscarán convenios con la Asociación Público Privada (APP) de luminarias que mantienen contratos por altos montos en los Ayuntamientos de Veracruz, esto, en caso de que no se puedan cancelar, expresó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.El Mandatario estatal señaló que en las administraciones neoliberales anteriores, municipios signaron convenios con empresas en donde la ventaja es para la Iniciativa Privada, como el caso de NL Technologies, por lo que se busca un esquema que permita mejorar las condiciones de pago de los municipios y sus finanzas no se vean más afectadas.García Jiménez confirmó que se analiza la manera de cancelar los contratos, aunque “no es sencillo” pues se corre el riesgo de generar sanciones y más afectaciones económicas.Por lo anterior, insistió en que se buscan mecanismos que permitan una salida que beneficie a los Ayuntamientos, sin que se vean afectadas sus finanzas.“No es sencillo, porque donde sí se esmeraron los gobiernos corruptos que nos antecedieron fue en amarrar bien los contratos, hay contrademandas, entonces hay que hacerlo bien y llegar a convenios incluso con las empresas y valorar para que no se afecten las finanzas públicas, porque hay afectaciones de decenas de miles de pesos, queremos ver si hay una vía más económica para las finanzas del Estado y las finanzas de los municipios”, dijo.Sin embargo, el Gobernador dejó en claro que continuarán con las acciones de apoyo a los Ayuntamientos, ya que más de un Alcalde se ha acercado para pedir el respaldo del Estado ante esta problemática.“Estamos en eso, vamos seguir, varios Alcaldes se están acercando porque tienen ese problema, vamos a actuar de manera conjunta con los Ayuntamientos”, finalizó.Cabe mencionar que es a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como se aplica de manera directa el descuento de las participaciones federales a los municipios que mantienen adeudos con la Asociación Público Privada NL Technologies, tras contratos que se signaron en el pasado bienio.