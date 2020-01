Sigue pendiente ley para prohibir bolsas de plástico en Veracruz

En Veracruz no hay una fecha específica para que se apruebe la ley que prohíbe de forma definitiva el uso de bolsas de plástico, así como unicel, ya que se encuentra en análisis en el Congreso del Estado.



Al referir lo anterior, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), Rocío Pérez Pérez, mencionó que de manera gradual en la geografía veracruzana se está evitando el uso de estos productos.



Sin embargo, reconoció que una vez que se apruebe la citada ley y entre en vigencia, no se podrán utilizar bolsas de plástico, así como recipientes de unicel en toda la geografía veracruzana, por lo que quien lo haga estará violentando la ley.



“La ley no determina una fecha específica, en el Congreso local ya nos invitaron a la mesa de trabajo para lograr una ley que prohíba definitivamente, incluyendo también el tema del unicel; estamos en ese análisis de esta nueva reforma que va a llegar, cuándo se va aprobar, esa es una decisión del Congreso”, apuntó.



Recordó que la ley que se encuentra vigente en la entidad aprobada en 2018, señala el retiro gradual de las bolsas de plástico en la entidad, por lo que insistió que aún no hay una fecha específica para que se apruebe la nueva que las prohíbe de manera total.



Adelantó que la SEDEMA llevará a cabo una campaña de “sensibilización” para que la población, evite el uso de estos productos y a su vez promover el cuidado del medio ambiente.



“En breve vamos a sacar una campaña de sensibilización y de conciencia ambiental para el tema de las bolsas y los popotes”, finalizó.