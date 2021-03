Sigue prófugo sujeto de Coatzacoalcos que acuchilló a su esposa sólo por usar short

A una semana de haber lesionado gravemente a su esposa Janeth “N”, presuntamente sólo por haberse vestido con un short, Elvis Alexis Molina Enríquez continúa prófugo de la justicia.



El varón de 30 años, oriundo de Coatzacoalcos, escapa de las autoridades luego de que el fin de semana pasado acuchilló y atropelló a la mujer con la que se casó apenas el 20 de febrero.



Al respecto, integrantes del movimiento “Ni una menos” en Coatzacoalcos exigieron justicia y todo el peso de la ley ante la violencia contra Janeth.



“Es terrible conocer que a diario una mujer muere o sufre por violencia. Muchas mueren y otras agonizan, como es el caso de Janet, quizás es repetitivo o aburrido para ciertos sectores de la sociedad que nos escuchan o nos leen, pero es urgente que todos hagamos conciencia y erradiquemos de nuestros hogares y de nuestro estado la violencia contra las mujeres”, externó Rubí Atalia Marín, integrante de la agrupación feminista.



La joven hizo un llamado a los padres de familia para que se involucren más y fomenten los valores y el respeto en la educación de sus hijos y con ello contribuir a la erradicación de la violencia de genero.



Recalcó que la vestimenta de una mujer no es motivo para maltratarla o matarla y al mismo tiempo exigió que la ley haga su labor y se castigue al agresor para que Janeth no se convierta en una estadística más.



“La vestimenta de ninguna mujer debería ser una razón para maltratarla o matarla. Espero que las autoridades correspondientes le brinden a Janet justicia y seguridad, para que ella o cualquier otra mujer en esta ciudad no vuelvan a sufrir ningún tipo violencia. Ojalá que pronto el estado pueda garantizar para todas nosotras una vida digna, libre de violencia”, dijo Atalia Marín.



Finalmente comentó que se espera que el Gobierno local y estatal de una vez por todas actúen con estrategias contundentes para evitar más muertes de mujeres.



“Primero que nada que el Instituto de la Mujer brinde verdaderamente atención a las víctimas y capacitación a las mujeres, para tener conocimiento de que hacer y a dónde acudir, la sociedad en general necesita ser informada para que no se siga llegando a estos extremos en donde ya existen pocas cosas que hacer”, finalizó.