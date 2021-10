Sigue sin llegar segunda dosis antiCOVID para treintañeros de Perote

Buenas tardes,Agradezco a este medio que permite a la ciudadanía opinar y manifestar su inconformidad.Hoy me gustaría a través de este medio de comunicación, hacer un llamado al Dr. Roberto Ramos Alor, secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud de Veracruz, respecto a la segunda dosis de la vacuna COVID (AstraZeneca) para las personas de 30-39 de la región de Perote, ya que desde el 5 de agosto estuvieron poniendo la primera dosis y ya pasaron más de 2 meses y hacen caso a omiso a las solicitudes para una segunda dosis, aún no hay fecha para la siguiente dosis, ya he externado anteriormente en este mismo medio mi opinión sin conseguir una respuesta favorable hasta el momento.Espero las autoridades competentes hagan algo al respecto.Agradezco de antemano la atención brindada, le saludo.Atentamente,(…)