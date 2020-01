Siguen abiertas al menos 370 carpetas de investigación por casos de desapariciones

Al menos 370 carpetas de investigación de igual número de desapariciones continúan abiertas en todo México, admitió el integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas, Bernard Duhaime.



Indicó que tales desapariciones ocurrieron desde la Guerra Sucia de las décadas de los sesenta y setenta, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y la estrategia contra el Narcotráfico entre 2006 a 2018.



"Y por los cuales seguimos pidiendo información al Estado sobre el paradero de las personas y obviamente esta cifra no es ilustrativa de la realidad porque muchas familias no quieren denunciar", enfatizó.



Refirió que los 370 casos son los que "quedan activos" pero que ha habido más desapariciones que ya fueron resueltos por el Estado o por las propias familias.



POCAS SENTENCIAS



En visita de trabajo a Xalapa, Duhaime participó en el Diplomado de Búsqueda de Personas en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas-Golfo), en donde analizó la colaboración de los Estados con la ONU.



"Tenemos un mandato tanto humanitario como para apoyar a los Estados a implementar el derecho internacional relacionado con las desapariciones", dijo.



Indicó que el Grupo de Trabajo también tiene el propósito de apoyar a los Estados para implementar medidas para respetar sus obligaciones y ello incluye capacitaciones y fortalecimiento del aparato estatal de los equipos de búsqueda.



Señaló que el Grupo por igual emitió recomendaciones al Estado mexicano en el tema de desapariciones en 2011, en 2015 se realizó un informe de seguimiento para monitorear la implementación de tales recomendaciones.



"En la lista de recomendaciones había en primer lugar la importancia que las autoridades reconocieran el fenómeno de desapariciones, medir su amplitud y establecer instituciones con recursos financieros y humanos para realizar búsquedas, investigar desapariciones y prevenirlas", abundó.



Indicó que las medidas de prevención no tienen un "final", sino que requieren de una constante implementación y que continúen las investigaciones efectivas y con procesos judiciales que terminen en sentencias contra los responsables.