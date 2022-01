Siguen cerradas 8 de las 10 zonas arqueológicas de Veracruz: SECTUR

La secretaria de Turismo, Xóchitl Arbesú Lago, dijo no entender cuál es el motivo por el cual el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aún no abre ocho de las diez zonas arqueológicas a su cargo en Veracruz, entre éstas El Tajín, en municipio de Papantla."Estamos trabajando muy de cerca, presionando al INAH, porque no comprendemos, no alcanzamos a comprender qué es lo que los detiene para poder abrir las ocho zonas arqueológicas restantes. Hemos estado en total comunicación y apertura", expresó en entrevista.Señaló que la próxima semana, ella y la directora general del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), Silvia Alejandre Prado, en representación del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, se reunirán en la Ciudad de México con el titular de esta dependencia federal, Diego Prieto Hernández, para ofrecerle el apoyo necesario que permita la apertura de estos sitios."Nos dicen que les falta algún tema administrativo, algún tema de fondos y nosotros hemos ofrecido colaborar con todo lo que hay que hacer, adecuaciones, el tema sanitario, especialmente el de cubrebocas y demás", precisó Arbesú Lago.Cabe recordar que hasta el momento las únicas zonas arqueológicas abiertas en Veracruz son las de Quiahuiztlán, en el municipio de Actopan; y Cempoala, en el municipio de Úrsulo Galván; las cuales tienen limitado el aforo de visitantes a cien, como parte de las medidas sanitarias por el Coronavirus.Entre tanto, siguen cerradas las de Cuajilote, en Atzalan; Vega de la Peña, también en Atzalan; Cuyuxquihui, en Papantla; El Tajín, igualmente en Papantla; Tres Zapotes, en Santiago Tuxtla; Castillo de Teayo, en Castillo de Teayo; Las Higueras, en Vega de Alatorre; y San Lorenzo Tenochtitlan, en Texistepec."Estamos buscando a la brevedad posible, yo esperaba que antes de cierre del año se hubiera abierto El Tajín, no lo está pero antes de Cumbre Tajín (que inicia el 17 de marzo), porque si no, nos quitan el principal punto con la Cultura Totonaca, el principal detonador de esta cumbre", puntualizó la funcionaria estatal.Al insistir que desconocen qué más necesita el INAH para poder abrir los sitios ancestrales a su cargo en Veracruz, la titular de la SECTUR expuso que le plantearán a su director general que si el motivo es la falta de recursos, se podría ver la posibilidad de apoyar y garantizar la seguridad tanto sanitaria como estructural de las zonas.A su decir, las otras siete, dejando a un lado a El Tajín, también están en condiciones de recibir visitantes, refrendando su desconocimiento sobre los motivos que han impedido que tampoco hayan abierto sus puertas al público.