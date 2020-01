Siguen en busca de Angie, xalapeña desaparecida en cerro de Puebla

Tras cuatro días de la desaparición de María Angélica Landa García, en el Cerro Chignautla, Teziutlán, en el Estado de Puebla, familiares continúan solicitando apoyo de voluntarios profesionales y del Gobierno de Veracruz.



De acuerdo a Marisol Landa García, hermana de “Angie”, originaria de Xalapa, las autoridades de Veracruz no han otorgado la ayuda que hace un par de días urgieron con una manifestación en la plaza Lerdo.



“Del Gobierno de Veracruz no, el Gobierno de Veracruz no ha llegado, sólo rescatistas que solicitamos y por voluntad y buen corazón nos están ayudando, son de Xalapa”.



Explicó que los gastos de hospedaje, alimentos y transporte para amigos y voluntarios que se acercaron para continuar la búsqueda, están siendo cubiertos por la familia cercana.



“Ellos necesitan viáticos, hospedaje. Las autoridades no sé qué esperan, gastan para otras cosas y no pueden apoyarme en eso. Nosotros estamos pagando”.



Si bien han recibido la colaboración de Puebla, señaló que el municipio de Chignautla, donde desapareció, carece de personal capacitado y equipo para realizar actividades en lugares complicados para el acceso, como es el caso, por lo que es de suma importancia la ayuda de más rescatistas.



Informó que a los recorridos, se agregaron personas especializadas de la Ciudad de México.



“No hemos encontrado a mi hermana, llegaron rescatistas desde la Ciudad de México apoyándonos con el equipo necesario para poder realizar la búsqueda, el cerro es muy grande, necesitamos más gente, me sorprende que no puedan organizarse sino tienen las personas especializadas deben solicitar equipo. Estamos recibiendo apoyo de Puebla. Para solicitar brigadas tengo que realizar oficios, que ellos me ayuden pidiéndolos”.



Dio a conocer que las personas que se encuentran brindado apoyo son las brigadas de la Guardia Nacional, Protección Civil de Teteles, Atempan, Yaonahuac, Hueyapan, Xiutetelco, Teziutlán con dos binomios caninos, elementos de la Fiscalía del Estado, drones, la brigada Tigrillos de Tlatlauquitepec, sumándose el grupo de rescate USMAR de la Ciudad de México y Al Rescate Xalapa.