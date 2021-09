Siguen exigiendo vacunar a menores de edad para regreso a clases presencial

La Federación de Estudiantes Nacional Revolucionaria Rafael Ramírez (FENRRR), representada por Wenceslao Pérez Caballero, exige la vacunación para la población de 12 a 18 años.Aclaran que no están en contra del regreso a modo presencial, están a favor mientras se respeten las medidas de sanidad, incluyendo la aplicación de la vacuna para los jóvenes de 12 a 17 y los mayores de 18 años que aún no han sido vacunados como es el caso de Los Tuxtlas.Menciona que a pesar de haberse realizado varias manifestaciones haciendo la misma solicitud, no han recibido respuesta a su petición."Es necesario regresar a las aulas porque la educación en línea es bastante deficiente", finalizó.