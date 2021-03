Siguen reclamos de constructores por falta de obras en Veracruz

El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción en Veracruz (AMIC), Cristian Horacio Teczon Viccon, admitió que, aunque la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) da un poco más de apertura a empresas veracruzanas a los procesos de licitación de obras, sólo se beneficia a unas 10 cuando son miles que están en espera de una oportunidad.



Y es que dijo que, en este momento, este sector exige que no exista la devolución de los recursos por subejercicio a la Federación por parte de los gobiernos, además de que se suspendan magnas obras, para que se realice una cantidad mayor y que más empresas se vean beneficiadas.



“Seguimos exigiendo la transparencia de las licitaciones públicas y que no exista la devolución de recursos ante un subejercicio y que se abran las puertas de las dependencias a empresas MyPimes, es cierto, hay empresas pero siguen siendo las mismas beneficiadas, pedimos que no se hagan obras magnas en este momento, que este recurso se pulverice y que sirva para más empresas, no pedimos que no se hagan, sólo que se pospongan porque somos miles de empresas esperando una oportunidad”, expuso.



Aseveró que la honestidad no es suficiente para gobernar, sino que hace falta además la capacidad para ejercer los recursos y operar los programas federales.



“La honestidad es importante pero no es el único requisito, tiene que haber capacidad y operar los programas federales, que no se regrese el dinero de los municipios y del Gobierno del Estado a la Federación”, explicó.



Asimismo, recriminó que al Gobierno del Estado le falta voluntad para reconocer los pagos que existen de adeudos anteriores, por ello este sector continuará insistiendo a las autoridades que se reactive la economía local de la construcción.



“En la asociación hay dos empresas con adeudos de 2 millones de pesos, hace unos días de manifestaron para exigir esos pagos, esto a pesar del anuncio que se iba a pagar y esto no se ha visto reflejado. Sigue habiendo falta de voluntad para reconocer los pagos, seguimos insistiendo para que el Gobierno del Estado reactive la economía local”, concluyó.