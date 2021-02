Siguen sin dar con paradero de argentino desaparecido en Veracruz

La Comisión Estatal de Búsqueda y Fiscalía General del Estado llevan avances importantes en lo que se refiere a la desaparición del ciudadano de origen argentino, Alejandro Federico Reinhold, a quien se le buscan en territorio veracruzano, afirmó el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.



Y es que la Embajada Argentina en México reportó la desaparición de Alejandro Federico Reinhold desde el pasado 13 de enero, por lo que las autoridades estatales iniciaron las acciones de búsqueda para ubicar el paradero del hombre también conocido como “Duke”.



Por lo anterior, en conferencia de prensa este miércoles, el Mandatario veracruzano confirmó que se reunió con elementos de la Comisión Estatal de Búsqueda, así como de la Fiscalía estatal quienes informaron hay avances en la investigación.



“Con respecto al ciudadano argentino, el día de hoy lo conversé con la Comisión Estatal de Búsqueda y con la Fiscal, que tiene a su cargo la Fiscalía Especializada y están en coordinación en el mecanismo de búsqueda con respecto a ese ciudadano, tienen ya información muy avanzada, principalmente indagar las cuestiones que pudieron haber generado su ausencia en estos días”, puntualizó.



García Jiménez dejó en claro que ante la secrecía de la investigación no podía abundar en información del tema, sin embargo, insistió en que continúan las acciones de búsqueda.



“Está avanzando la investigación y sigue en marcha, no podemos revelar más para no llegar a obstruir ese proceso de búsqueda”, expuso.



En otro tema y cuestionado respecto a la incidencia delictiva que se registra nuevamente en el sur de la entidad, específicamente en Coatzacoalcos, el Mandatario expresó que es el resultado de las acciones de seguridad que se aplican en la zona, lo que genera el malestar de los delincuentes.



En este sentido, advirtió que el Estado dará continuidad a las acciones y reforzamientos de la seguridad en la región, para dar certeza a la población.